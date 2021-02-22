Шахтар приймає тель-авівський Маккабі в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Який прогноз букмекерів на гру, читайте на "Футбол 24".

Команда Луїша Каштру спробує зробити останній крок до 1/8 фіналу Ліги Європи. Для цього потрібно відстояти перевагу, здобуту у першому поєдинку проти Маккабі з Тель-Авіва. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Маккабі Тель-Авів на "Футбол 24", стартує 25 лютого о 19:55 за київським часом.

"Луческу – не чарівник": чи є у Динамо капітан, з Мораєсом все погано, або Що насправді мав на увазі Шева

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: прогноз букмекерів на матч плей-офф ЛЄ

Фахівці Bwin віддають перевагу саме українській команді. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря складає 1.70, тоді як потенційний тріумф Маккабі оцінюється у 5.25. На нічию ставлять 3.40. А от вихід ізраїльтян в 1/8 фіналу стане справжньою сенсацією – коефіцієнт на це 11.00 проти 1.01 у "гірників". Найімовірнішим рахунком матчу вважають мінімальну перемогу Шахтаря 1:0 – поставивши на такий результат, можна збільшити свій виграш рівно в 7 разів.

William Hill оперує схожими цифрами. Домашня звитяга "гірників" оцінюється в 1.73, вікторія ізраїльтян – 5.00. Коефіцієнт нічийного результату – 3.50. Безумовним фаворитом на вихід у наступну стадію теж є команда Луїша Каштру – лише 1.02 проти 13.00 у Маккабі.

Нагадаємо, у першому поєдинку в Ізраїлі Шахтар обіграв Маккабі Тель-Авів з рахунком 2:0 завдяки голам Алана Патріка і Тете. Відповідно, саме "гірники" є безумовним фаворитом на здобуття путівки до наступної стадії. До слова, жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ пройде у п'ятницю, 26 лютого.

Шахтар здобув виїзну перемогу над Маккабі: звитяга на класі, проблеми з реалізацією та необережність оборони "гірників"