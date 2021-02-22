Шахтер принимает тель-авивский Маккаби в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Какой прогноз букмекеров на игру, читайте на "Футбол 24".

Команда Луиша Каштру попытается сделать последний шаг в 1/8 финала Лиги Европы. Для этого нужно отстоять преимущество, добытое в первом поединке против Маккаби из Тель-Авива. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Маккаби Тель-Авив на "Футбол 24", стартует 25 февраля в 19:55 по киевскому времени.

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Шахтер – Маккаби Тель-Авив: прогноз букмекеров на матч плей-офф ЛЕ

Специалисты Bwin отдают предпочтение именно украинской команде. Коэффициент на победу Шахтера составляет 1.70, тогда как потенциальный триумф Маккаби оценивается в 5.25. На ничью ставят 3.40. А вот выход израильтян в 1/8 финала станет настоящей сенсацией – коэффициент на это 11.00 против 1.01 у "горняков". Наиболее вероятным счетом матча считают минимальную победу Шахтера 1:0 – поставив на такой результат, можно увеличить свой выигрыш ровно в 7 раз.

William Hill оперирует похожими цифрами. Домашняя победа "горняков" оценивается в 1.73, виктория израильтян – 5.00. Коэффициент ничейного результата – 3.50. Безусловным фаворитом на выход в следующую стадию также является команда Луиша Каштру – только 1.02 против 13.00 у Маккаби.

Напомним, в первом поединке в Израиле Шахтер обыграл Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете. Соответственно, именно "горняки" являются безусловным фаворитом на завоевание путевки в следующую стадию. К слову, жеребьевка 1/8 финала ЛЕ пройдет в пятницу, 26 февраля.

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