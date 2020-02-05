Шахтар – Македонія ГП: онлайн-трансляція першого спарингу "гірників" на другому зборі – Каштру дивує несподіванками

Донецький Шахтар проводить перший контрольний матч на другому зборі в Туреччині. Суперником команди Каштру стане Македонія ГП. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – ГП Македонія дивитись онлайн можна на каналі "Футбол 1" та на сайті "гірників" за виділеним посиланням – для цього потрібно просто зареєструватися. Гра стартує о 10:30 за київським часом.

Цей поєдинок стане першим для Шахтаря на другому тренувальному зборі в Туреччині. Цікаво, що сьогодні ж команда Луїша Каштру проведе і другий спаринг – о 16:00 "гірники" розпочнуть матч проти данського Сеннерюска, тому чимало лідерів донеччан не грають з македонцями. Натомість доволі несподівано свій шанс отримав Богдан Бутко, який шукає іншу команду та не заявлений на Лігу Європи.

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Македонія ГП (повна назва – Македонія Герче Петров) представляє Скоп'є – столицю країни. У 2009 році команда єдиний раз в історії виграла чемпіонський титул, а сезон 2018/19 завершила на 5-й позиції. У поточному чемпіонаті Македонія ГП знову йде на 5-му місці національної першості.

До слова, Шахтар вперше зіграє товариський матч проти команди з Північної Македонії.

Склад Шахтаря: Трубін – Бутко, Бондар, Хочолава, Сіпріано – Маркос Антоніо, Криськів – Тете, Бондаренко, Коноплянка – Фернандо

Запасні: Шевченко, Муравський, Нем, Дентінью, Вакула, Сікан

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