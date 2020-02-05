Шахтер – Македония ГП: онлайн-трансляция первого спарринга "горняков" на втором сборе – Каштру удивляет неожиданностями

Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на втором сборе в Турции. Соперником команды Каштру станет Македония ГП. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – ГП Македония смотреть онлайн можно на канале "Футбол 1" и на сайте "горняков" по выделенной ссылке – для этого нужно просто зарегистрироваться. Игра стартует в 10:30 по киевскому времени.

Этот поединок станет первым для Шахтера на втором тренировочном сборе в Турции. Интересно, что сегодня же команда Луиша Каштру проведет и второй спарринг – в 16:00 "горняки" начнут матч против датского Сеннерюска, поэтому многие лидеры дончан не играют с македонцами. Зато довольно неожиданно свой шанс получил Богдан Бутко, который ищет другую команду и не заявлен на Лигу Европы.

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Македония ГП (полное название – Македония Герче Петров) представляет Скопье – столицу страны. В 2009 году команда единственный раз в истории выиграла чемпионский титул, а сезон 2018/19 завершила на 5-й позиции. В текущем чемпионате Македония ГП снова идет на 5-м месте национального первенства.

К слову, Шахтер впервые сыграет товарищеский матч против команды из Северной Македонии.

Состав Шахтера: Трубин – Бутко, Бондар, Хочолава, Сиприано – Маркос Антонио, Крыськив – Тете, Бондаренко, Коноплянка – Фернандо

Запасные: Шевченко, Муравский, Нем, Дентиньо, Вакула, Сикан

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