Шахтер встречается со Львовом второй раз за неделю. Первая встреча была проведена во вторник – ожидалось, что это будет легкий вынос аутсайдера, который даже не стоит включать. Впрочем, "горожане" до перерыва выглядели даже лучше "горняков", а затем вообще вышли вперед благодаря автоголу Гочойлешвили.

Только после этого дончане вспомнили, кем они являются, быстро отыгравшись и затем 30 минут бомбардируя ворота 16-й команды чемпионата. В конце концов, победу на последних секундах принес Келси, который шикарно вышел на замену, однако вряд ли фанаты Шахтера сильно радовались. Слишком уж статичным и банальным был футбол "оранжево-черных" в этой встрече.

Сразу же вспомнился матч против Металлиста в позапрошлом туре, где подопечные Игоря Йовичевича едва не упустили минимальную победу. Ничья с Черноморцем удивляла своей справедливостью и открытым рисунком игры, и даже с Кривбассом до 80-й минуты возникали проблемы. Кто знает, на какой позиции держался бы сейчас Шахтер, если бы не безумная разница в классе и дальние удары Судакова (забил криворожанам и львовянам).

Отчасти данные проблемы можно объяснить эпидемией травм. Что и говорить, когда у Шахтера вылетели все правые вингеры, а в поединке со Львовом "горняки" надолго потеряли Крыськива. Продолжает восстанавливаться Джурасек, и даже два запасных голкипера тренируются индивидуально. Это не оправдывает футбол дончан, но они проявляют волю и стабильно набирают очки – осечка с Черноморцем весной пока остается единственной.

Сегодня подопечные Игоря Йовичевича имеют хорошую мотивацию. Они могут оторваться от СК Днепр-1 уже на 7 очков, что является очень серьезным гандикапом – даже при игре "спортклубовцев" в запасе. Это не гарантирует золотых медалей, но усилит психологическое давление на конкурента и раскроет крылья Шахтеру.

Впрочем, считать очки до стартового свистка не стоит. Как показали два последних матча, Львов нельзя недооценивать – это рискует вылиться в серьезные неприятности. СК Днепр-1 при счете 3:0 неожиданно пропустил от "горожан" дважды за несколько минут, а "горняков" вообще заставили отыгрываться в середине второго тайма. Подопечные Анатолия Бессмертного постепенно прогрессируют.

Если бы команда еще и нормально оборонялась, то ситуация в турнирной таблице выглядела бы значительно лучше. Львов до сих пор остается на дне, отстав от зоны переходных матчей уже на 6 очков. Тем не менее, после сегодняшней встречи у "горожан" останется еще 9 туров для спасения, причем в соперниках уже не будет лидеров – а значит сегодня можно сыграть так же раскованно, как и во вторник.

Кадровая ситуация

Травмированы: Зубков, Швед, Джурасек, Козик, Ризнык (все – под сомнением), Крыськив

Дисквалифицированы: Степаненко – Муравский

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Львов

Шахтер: Трубин – Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Гочолейшвили, Тотовицкий, Судаков – Келси

Львов: Юрчук – Грисьо, Игор, Дитятьев, Кузык – Мильченко, Алибеков, Беляев, Богунов – Свржняк – Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Результат не давит на Львов. На спасение в УПЛ еще достаточно времени, а победы или хотя бы ничьей от "горожан" сегодня никто не требовал. Это – проблема для Шахтера, ведь соперник снова получил возможность действовать смело или хотя бы без паники.

Учитывая характер на неделе, никого бы уже не удивила сенсация. Тем не менее, победа "горняков" во вторник продемонстрировала, что они имеют достаточно кадров и класса, чтобы побеждать аутсайдеров. Даже в самых сложных условиях. Именно поэтому мы снова поставим на триумф подопечных Игоря Йовичевича.