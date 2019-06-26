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Шахтар – Лудогорець – 3:0 – відео голів та огляд матчу

26 червня 23:20 402 Читать на русском
Шахтар – Лудогорець – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Лудогорець / ФК Шахтар

Шахтар переміг Лудогорець у контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Лудогорець.

Товариські матчі
Шахтар
3
3 : 0
0
Лудогорець
18:00 26:06:2019
завершено
 

Товариський матч

Шахтар – Лудогорець – 3:0

Голи: Тете, 3, Патрік, 29, Сікан, 71

Шахтар – Лудогорець: Сікан, Мораєс і Ко прикрашають дебют Каштру, несподівані ходи та майстер-клас для Реброва

Донецький Шахтар у першому матчі Луїша Каштру зустрівся з чемпіоном Болгарії Лудогорцем. Вже у дебюті зустрічі Тете відкрив рахунок, а за 26 хвилин Алан Патрік подвоїв перевагу "гірників". По перерві свій дебютний гол за донецьку команду забив Данило Сікан.

Варто зазначити, що Лудогорець є суперником Ференцвароша Сергія Реброва у 1 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Товариські матчі Шахтар - Лудогорець Шахтар Шахтар Лудогорець Лудогорець Відеоновини
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