Шахтар – Лудогорець – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Лудогорець у контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Лудогорець.

Товариський матч

Шахтар – Лудогорець – 3:0

Голи: Тете, 3, Патрік, 29, Сікан, 71

Шахтар – Лудогорець: Сікан, Мораєс і Ко прикрашають дебют Каштру, несподівані ходи та майстер-клас для Реброва

Донецький Шахтар у першому матчі Луїша Каштру зустрівся з чемпіоном Болгарії Лудогорцем. Вже у дебюті зустрічі Тете відкрив рахунок, а за 26 хвилин Алан Патрік подвоїв перевагу "гірників". По перерві свій дебютний гол за донецьку команду забив Данило Сікан.

Варто зазначити, що Лудогорець є суперником Ференцвароша Сергія Реброва у 1 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.