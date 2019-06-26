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Шахтар розгромив Лудогорець у дебютному матчі Каштру – швидкий гол, асисти Мораєса та результативний чемпіон світу

20:09 3398 Читать на русском
Шахтар розгромив Лудогорець у дебютному матчі Каштру – швидкий гол, асисти Мораєса та результативний чемпіон світу
Тарас Котів Тарас Котів

Шахтар впевнено розбив Лудогорець (3:0) у першому контрольному поєдинку для нового головного тренера "гірників" Луїша Каштру. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
3
3 : 0
0
Лудогорець
18:00 26:06:2019
завершено
 

Товариський матч 26 червня 2019

Шахтар – Лудогорець – 3:0

Голи: Тете, 3, Патрік, 29, Сікан, 71

Матч Шахтар – Лудогорець стартував о 18:15 за київським часом. Це перший іспит для Луїша Каштру, який замінив Паулу Фонсеку на посаді головного тренера "гірників". Гра стала частиною зборів у Німеччині, якими чинні чемпіони України почали підготовку до нового сезону. Трансляція матчу онлайн відбувалася на каналі "Футбол 2", а також офіційному сайті донецького клубу.

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Перший гол Шахтаря під керівництвом Каштру забив Тете. На 3-й хвилині бразильці розігнали швидку атаку в дотик зліва направо, наприкінці якої Мораєс вивів на удар правого вінгера "гірників" – той і прошив воротаря Лудогорця без особливих проблем.

Варто відзначити, що новий тренер ледь вмістився у ліміт легіонерів, чинний в УПЛ. На поле в основі вийшли лише 4 українці: юний воротар Трубін, захисник збірної України Кривцов, опорник Піхальонок, який повернувся з оренди в Маріуполі, та натуралізований форвард Мораєс.

Останній ледь не зробив ще один гол, накрутивши трьох оборонців, але голкіпер його випередив. Не біда, Жуніор допоміг відзначитись Алану Патріку. Це було красиво – швидкі стіночки в дотик і фінальний удар повз воротаря.

Болгари відповіли кількома невлучними та заблокованими спробами забити. Ще до 30-ї хвилини молоді Бондар і Матвієнко замінили Хочолаву та Кривцова. Сіпріано, який перекваліфікувався у такого собі Зінченка в Сіті, несподівано опинився в центрі перед штрафним – класний дальній удар потягнув кіпер Лудогорця.

Пятов замінив у перерві Трубіна, а Хочолава з Кривцовим – молоду пару центрбеків, повернувшись на поле – оригінальний хід від Каштру. Болгари знову виконали декілька невдалих спроб ударів здалеку. а більшого "гірники" їм не дозволяли. Серія замін відбулася після 60-ї хвилини. Склад Шахтаря в цей час: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Коваленко – Соломон, Марлос, Тайсон – Сікан.

Ісмаїлі тут же продерся лівим флангом, але пробив повз ворота. Марлос, який несподівано вийшов у центр поля під нападниками, розігнав класну атаку, Тайсон не менш красиво продовжив на Соломона, а Манор занадто довго готував удар. Бондар і Матвієнко також вдруге вийшли на поле. Сікан забив дебютний гол за Шахтар, метрів з 11 блискуче зігравши на добиванні. Соломон і Марлос удвох ледь не знищили весь Лудогорець, але забити четвертий не вийшло.

Чемпіон світу U-20 у складі збірної України забив і другий, замкнувши простріл на порожні ворота, але перед тим у партнера Сікана зафіксували офсайд. Степаненко, схоже, відчув певний дискомфорт і з засмученим обличчям зійшов з поля, поступившись місцем Танковському, який також повернувся з Маріуполя. Кешеру забив, замкнувши простріл з правого флангу, але судді не дозволили Лудогорцю зменшити розгромну перевагу – офсайд.

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