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Шахтар – Лудогорець: онлайн-трансляція контрольного матчу

18:00 618 Читать на русском
Шахтар – Лудогорець: онлайн-трансляція контрольного матчу
Шахтар – Лудогорець: онлайн-трансляція контрольного матчу 26.06.2019

Шахтар у дебютному поєдинку Луїша Каштру на чолі "гірників" грає проти Лудогорця. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Лудогорець розпочнеться о 18:00 за київським часом. Даний поєдинок стане першим спарингом "гірників" на зборах у Німеччині.

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Португальський фахівець Луїш Каштру проведе дебютний матч на чолі Шахтаря.

Шахтар – Лудогорець: стартові склади команд

Шахтар: Трубін, Кривцов, Хочолава, Мораєс, Тете, Патрік, Сіпріано, Піхальонок, Маркос, Додо, Фернандо

Лудогорець:

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Лудогорець доступна на телеканалі "Футбол 2", а також на офіційному сайті "гірників".

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