Шахтар – Лудогорець: онлайн-трансляція контрольного матчу

Шахтар у дебютному поєдинку Луїша Каштру на чолі "гірників" грає проти Лудогорця. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
Матч Шахтар – Лудогорець розпочнеться о 18:00 за київським часом. Даний поєдинок стане першим спарингом "гірників" на зборах у Німеччині.
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Португальський фахівець Луїш Каштру проведе дебютний матч на чолі Шахтаря.
Шахтар – Лудогорець: стартові склади команд
Шахтар: Трубін, Кривцов, Хочолава, Мораєс, Тете, Патрік, Сіпріано, Піхальонок, Маркос, Додо, Фернандо
Лудогорець:
Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Лудогорець доступна на телеканалі "Футбол 2", а також на офіційному сайті "гірників".