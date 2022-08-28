Шахтар приймає Кривбас у 2 турі чемпіонату України 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Протистояння Юрія Вернидуба проти донецького клубу – традиційно принципове. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Кривбас на "Футбол 24", починається о 15:00. Обидві команди стартували без забитих м'ячів. Кривбас програв Колосу. Шахтар зіграв унічию з Металіст-1925. Відтак обидві команди прагнули реабілітації. Де дивитися матч Шахтар – Кривбас онлайн? Гру транслює Setanta Sports. Йовічевіч у стартовому складі міняє лише Джурасека на Бондаренка.

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Юрій Вернидуб зі свого боку робить втричі більше перестановок після поразки у першому турі. Замість Зотька, Банади і Понєдєльніка у стартовий склад потрапили Стецьков, Опанасенко та Хобленко.

Шахтар: Трубін – Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Петряк – Сікан

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Вернидуб, Стецьков, Опанасенко – Семенов, Хомченовський – Хобленко – Н. Волошин, Устименко, Татарков