Шахтер принимает Кривбасс во 2 туре чемпионата Украины 2022/23. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Противостояние Юрия Вернидуба против донецкого клуба – традиционно принципиальное. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Кривбасс на "Футбол 24", стартует в 15:00. Обе команды начали сезон без забитых мячей. Кривбасс проиграл Колосу. Шахтер сыграл вничью с Металлист-1925. Следовательно, обе команды стремились к реабилитации. Где смотреть матч Шахтер – Кривбасс онлайн? Игру транслирует Setanta Sports. Йовичевич в стартовом составе меняет только Джурасека на Бондаренко по сравнению с предыдущей схваткой.

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Юрий Вернидуб со своей стороны делает втрое больше перестановок после поражения в первом туре. Вместо Зотько, Банады и Понедельника в стартовый состав попали Стецьков, Опанасенко и Хобленко.

Шахтер: Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Петряк – Сикан

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Стецьков, Опанасенко – Семенов, Хомченовский – Хобленко – Н. Волошин, Устименко, Татарков