Шахтар Караганда – Колос: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій
Шахтар Караганда в рамках кваліфікації Ліги конференцій приймає Колос. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА Шахтар Караганда – Колос розпочався о 17:00 за київським часом. Зустріч проходить на в Нур-Султані на "Астана Арені". Телетрансляція доступна на ТК "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Перший поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Шахтар Караганда – Колос: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
Стартові склади
Шахтар Караганда: Шацький – Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Кибирай – Рустемовіч, Букорац, Мітошевіч – Тошев, Шикавка
Запасні: Трофімец, Наджирян, Таттибаєв, Умаєв, Назаренко, Омертаєв, Свірідов, Хозін, Ламанж, Назимханов, Нурсеїтов
Колос: Волинець – Золотов, Новак, Павловець, Чорноморець – Богданов, Мілько – Ільїн, Костишин, Дієго Сантос – Сітчінава
Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Петров, Гавриш, Лисенко, Задоя, Чурко
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