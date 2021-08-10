З появою Ліги конференцій з'явилася надія, що клуби з нашого 4-го та 5-го місць таки зможуть пройти у єврокубки, а не вилітатимуть з кваліфікації ще до раунду плей-офф. Втім, дебютний розіграш турніру показав, що дно ще нижче, ніж ми думали – Ворскла так і не пройшла Купс (2:2, 2:3), а Колос у домашньому матчі проти карагандинського Шахтаря розписав нульову нічию. А цей колектив, між іншим, йде на 12-й позиції у чемпіонаті Казахстану.

Щонайгірше, "гірники" у Ковалівці виглядали на порядок краще за господарів. Принаймні, в першу годину гри. Всього за 15 хвилин у середині першого тайму підопічні Магомеда Адієва створили більше моментів, ніж було у Колоса в двох турах УПЛ. Казахи, працюючи у схемі з трьома захисниками, виграли у "хліборобів" єдиноборства, ефективно контратакували й загалом нагадували кращі версії минулорічного Колоса. Лишень прекрасно робота Волинця у воротах врятувала підопічних Руслана Костишина від поразки.

Крім того, Шахтар мало що дозволяв українцям в атаці – по суті, у нашої команди за весь поєдинок можна згадати тільки дальній удар Чорноморця повз дев'ятку та контратаку із влучанням Дієго Сантоса в стійку. Все. Щонайгірше, така картина була характерною для Колоса і в матчах чемпіонату – ковалівців розписали "нулі" з одним дебютантом УПЛ (Вересом) і з горем навпіл перемогли іншого (Металіст 1925), причому навіть Руслан Костишин визнав нічийний результат більш справедливим. Словом, футбол "хліборобів" на старті сезону тотально розчаровує.

У Казахстані їм буде не легше. Карагандинці приймають ковалівців на штучному газоні Астана Арени – а в українських клубів дуже великі проблеми з грою на такому покритті. Довгий переліт зі зміною трьох часових поясів також не додає сил команді Руслана Костишина, але цей фактор вдалося компенсувати відсутністю матчу в УПЛ на вихідних. Шахтар, однак, теж відпочивав протягом тижня.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Атанаскоскі (Шахтар Караганда)

Орієнтовні склади на матч Шахтар Караганда – Колос

Шахтар Караганда: Шацький – Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Кибирай – Рустемовіч, Букорац, Мітошевіч – Свірідов, Шикавка

Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Богданов, Мілько – Чурко, Костишин, Дієго Сантос – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 0:0, серія пенальті

Перед двобоєм у Ковалівці фаворитом пари вважався Колос, але тепер розклад змінився. Підопічні Руслана Костишина не продемонстрували жодного прогресу в своєму футболі, зігравши набагато гірше за казахів, а тепер у Шахтаря є ще й перевага в штучному газоні. Ігровий тонус у команди Магомеда Адієва теж кращий – "гірники" провели аж 19 матчів лишень у чемпіонаті, в той час як за плечима "хліборобів" всього три матчі в сезоні.

Тепер вже карагандинці виступають фаворитами, але переоцінювати силу казахів теж не варто. Це все той же зібраний на швидку руку колектив (аж 11 новачків за два місяці), який йде на 12-й позиції у національній першості. Футбол Шахтаря мало чим відрізняється від гри Колоса, а другий тайм у Ковалівці виявився доволі рівним (українці були навіть активнішими). До того ж, у "гірників" через дискваліфікацію випав основний лівий латераль, а рівноцінної заміни у нього немає.

Прогнозувати негативний результат не хочеться, а от поставити на нульову нічию можна. Обидві команди більш-менш рівні й однакого закриті, гандикапу по голах немає, а великої армії фанів з Караганди в Нур-Султані не буде – в таких кмовах поспішати й лізти вперед зайвий раз ніхто не стане. Сьогодні цілком реально побачити навіть серію пенальті.