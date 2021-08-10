Шахтер Караганда – Колос: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
Шахтер Караганда в рамках квалификации Лиги конференций принимает Колос. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА Шахтер Караганда – Колос начался в 17:00 по киевскому времени. Встреча проходит на в Нур-Султане на "Астана Арене". Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Первый поединок завершился нулевой ничьей.
Шахтер Караганда – Колос: анонс матча квалификации Лиги конференций
Стартовые составы
Шахтер Караганда: Шацкий – Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Кыбырай – Рустемович, Букорац, Митошевич – Тошев, Шикавка
Запасные: Трофимец, Наджирян, Таттыбаев, Умаев, Назаренко, Омертаев, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назимханов, Нурсеитов
Колос: Волынец – Золотов, Новак, Павловец, Черноморец – Богданов, Милько – Ильин, Костышин, Диего Сантос – Ситчинава
Запасные: Маханьков, Ром, Сак, Нгамба, Нуриев, Петров, Гавриш, Лысенко, Задоя, Чурко
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