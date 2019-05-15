Шахтар – Інгулець: де дивитись фінал Кубка України

Шахтар позмагається з Інгульцем за звання переможця Кубка України. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Двобій між Шахтарем та Інгульцем в рамках фіналу Кубка України відбудеться 15 травня у Запоріжжі на Славутич-Арені. Стартовий свисток пролунає о 21:00.

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Матч Шахтар – Інгулець онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 20:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, у півфінальних поєдинках Шахтар впоравсяз СК Дніпро-1 (2:0), а Інгулець несподівано вибив Зорю (2:1).

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