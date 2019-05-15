Шахтер – Ингулец: где смотреть финал Кубка Украины

Шахтер поборется с Ингульцом за звание победителя Кубка Украины. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок между Шахтером и Ингульцом в рамках финала Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье на Славутич-Арене. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

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Матч Шахтер – Ингулец онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 20:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в полуфинальных поединках Шахтер впоравсяз СК Днепр-1 (2: 0), а Ингулец неожиданно выбил Зарю (2:1).

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