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Шахтер – Ингулец: где смотреть финал Кубка Украины

15 мая 16:50 1855 Читати українською
Шахтер – Ингулец: где смотреть финал Кубка Украины
Шахтер – Ингулец: где смотреть финал Кубка Украины / Александр Поворознюк / Фото ФК Ингулец

Шахтер поборется с Ингульцом за звание победителя Кубка Украины. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Поединок между Шахтером и Ингульцом в рамках финала Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье на Славутич-Арене. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

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Матч Шахтер – Ингулец онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 20:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в полуфинальных поединках Шахтер впоравсяз СК Днепр-1 (2: 0), а Ингулец неожиданно выбил Зарю (2:1).

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