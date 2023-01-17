Шахтар і Челсі зіграють два товариські матчі – відоме місце проведення першого спарингу
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін пролив світло на домовленість із Челсі щодо проведення благодійного поєдинку.
Угода щодо трансферу Михайла Мудрика із Шахтаря в Челсі передбачає проведення контрольного матчу між обома клубами. Керівник "гірників" заявляв, що у Шахтарі мріють зіграти на Донбас Арені в майбутньому, але спершу Шахтар і Челсі зустрінуться у Лондоні.
Мудрик зароблятиме божевільні гроші за тиждень перебування в Челсі – журналіст розкрив суму
"Наша мрія номер 1 – зіграти цей товариський матч на Донбас Арені, але у найближчі півтора року ми зіграємо у Лондоні. Челсі запросив нас туди, а всі зібрані гроші з цієї гри підуть на підтримку наших біженців і наших людей в Україні.
Можливо, цей матч у Лондоні відбудеться в серпні (2023 року – прим. "Футбол 24"). Побачимо, коли саме зможуть обидва клуби", – цитує Палкіна TalkSport.
Журналіст Сергій Болотніков повідомив, що Шахтар і Челсі зіграють двічі. Про це йому підтвердили в донецькому клубі, а перша гра запланована на серпень цього року.
Палкін розкрив секрети трансферу Мудрика: хитрощі Арсенала та роль Зінченка, кожен давав 100 млн, трикутник для України