Угода щодо трансферу Михайла Мудрика із Шахтаря в Челсі передбачає проведення контрольного матчу між обома клубами. Керівник "гірників" заявляв, що у Шахтарі мріють зіграти на Донбас Арені в майбутньому, але спершу Шахтар і Челсі зустрінуться у Лондоні.

Мудрик зароблятиме божевільні гроші за тиждень перебування в Челсі – журналіст розкрив суму

"Наша мрія номер 1 – зіграти цей товариський матч на Донбас Арені, але у найближчі півтора року ми зіграємо у Лондоні. Челсі запросив нас туди, а всі зібрані гроші з цієї гри підуть на підтримку наших біженців і наших людей в Україні.

Можливо, цей матч у Лондоні відбудеться в серпні (2023 року – прим. "Футбол 24"). Побачимо, коли саме зможуть обидва клуби", – цитує Палкіна TalkSport.

Журналіст Сергій Болотніков повідомив, що Шахтар і Челсі зіграють двічі. Про це йому підтвердили в донецькому клубі, а перша гра запланована на серпень цього року.

Палкін розкрив секрети трансферу Мудрика: хитрощі Арсенала та роль Зінченка, кожен давав 100 млн, трикутник для України