Зарплата Челсі становитиме близько 150 тисяч фунтів стерлінгів (близько 160 тисяч євро) на тиждень, інформує журналіст Нізаар Кінселла.

"Челсі познущався з Арсенала трансфером Мудрика": екс-форвард збірної Англії пророкує війну між лондонськими клубами

Таким чином, українець зароблятиме більше за Зієша, Тьягу Сілву та Жоржінью, але більш ніж у 2 рази поступається Стерлінгу. Зауважимо, що контракт Михайла розрахований на 8,5 років.

Шахтар офіційно повідомив, що отримає за Михайла Мудрика мінімум 70 мільйонів євро. З урахуванням бонусів сума за перехід 22-річного українця може зрости до 100 млн. Вінгер має шанс дебютувати за Челсі у поєдинку АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться 21 січня.

Обіцянка Челсі і шантаж Шахтаря – журналіст пояснив, чому Мудрик "зрадив" Арсеналу