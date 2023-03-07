У четвер, 9 березня, Шахтар у Варшаві зіграє номінально домашній матч Ліги Європи з Фейєнордом, а вже 12 березня у "гірників" виїзний поєдинок УПЛ проти Кривбаса, після якого знову доведеться повертатися за кордон.

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Щоб спростити логістику й мати більше часу на відновлення, Шахтар просив у Кривбаса зіграти у Львові, але Юрій Вернидуб і Ко відмовили, бажаючи повести цей матч на власному полі. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Варто зауважити, що донеччани вже мають успішний досвід перенесення матчів. Зокрема, закарпатський Минай пристав на пропозицію Шахтаря зіграти у Львові.

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