В четверг, 9 марта, Шахтер в Варшаве сыграет номинально домашний матч Лиги Европы с Фейеноордом, а уже 12 марта у "горняков" выездной поединок УПЛ против Кривбасса, после которого снова придется возвращаться за границу.

У Шахтера серьезная потеря перед матчем Лиги Европы с Фейеноордом

Чтобы упростить логистику и иметь больше времени на восстановление, Шахтер просил у Кривбасса сыграть во Львове, но Юрий Вернидуб и Ко отказали, желая повести этот матч на собственном поле. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

Стоит отметить, что у дончан уже есть успешный опыт переноса матчей. В частности, закарпатский Минай принял предложение Шахтера сыграть во Львове.

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