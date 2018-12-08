Шахтар хоче підписати хавбека Бенфіки Живковіча – клуб оцінив його у 30 млн євро

Чемпіон України Шахтар зацікавлений у трансфері атакувального півзахисника лісабонської Бенфіки Андрії Живковіча.

Атакувальний хавбек Бенфіки Андрія Живковіч потрапив у сферу інтересів Шахтаря. Донецький клуб хотів підписати 22-річного серба вже у найближче трансферне вікно, проте Бенфіка не погодилась на першу пропозицію "гірників".

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Лісабонці налаштовані отримати за Живковіча не менше 30 млн євро. Наставник Шахтаря Паулу Фонсека особисто зацікавлений у підписанні хавбека, адже вважає, що команда потребує підсилення позиції вінгера, інформує Record.

Також на Жівковіча претендує Евертон. За інформацією джерела, сам серб наразі більше схиляється до варіанту з переходом саме в англійський клуб.

В поточному сезоні Живковіч провів 6 матчів у чемпіонаті Португалії та 4 поєдинки у Лізі чемпіонів, голів не забивав.

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