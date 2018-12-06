Динамо цікавиться нападником Остенде Живковічем

Форвард бельгійського Остенде Рішайро Живковіч взимку може перейти у київське Динамо.

Київське Динамо може підписати нападника Остенде Рішайро Живковіча. Про це повідомляють бельгійські видання Het Niewsblad та HLN.

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22-річний форвард перейшов у бельгійський клуб влітку 2017 року, але не вразив керівництво своєю результативністю. За інформацією джерел, клуб не буде перешкоджати переходу футболіста до киян, щоб розвантажити зарплатну відомість.

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" прагнуть придбати форварда Венло Франа Соля.