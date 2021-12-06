Лідер чемпіонату України стежить за Юрі Альберто, який виступає за бразильський Інтернасьйонал.

Представники Шахтаря вже контактували з Андре Курі – агентом 20-річного Юрі Альберто. Інтернасьйонал, у складі якого виступає і екс-капітан "гірників" Тайсон, готовий відпустити центрфорварда за 15 млн євро, інформує Goal.

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Щоправда, у Шахтаря є потужний конкурент в АПЛ. Інтерес до бразильця приписують і Арсеналу, який теж начебто не проти підписати Юрі Альберто і вже спілкувався з його представником. Клуб хотів би зберегти нападника хоча б до літа, але за умови отримання грошовитої пропозиції готовий розглянути варіант з трансфером у січні.

Контракт форварда з Інтернасьйоналем розрахований до літа 2025 року. У поточному сезоні Альберто забив 18 голів у 53-х матчах.

Нагадаємо, Шахтар через травму надовго втратив Лассіну Траоре, який був основним центрфорвардом команди на старті сезону. Щоправда, днями до загальної групи повернувся 34-річний Жуніор Мораєс.

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