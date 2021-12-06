"Зимові трансфери? Ми цього хотіли б, але не для того, щоб відзвітувати перед ЗМІ, що ми когось купили. Ми хочемо купити не для видимості, а для підсилення.

Ахметов дав пораду українським клубам щодо перемог у Європі

Тому якщо ми побачимо тих гравців, які нам потрібні, якщо ми побачимо гравців, які допоможуть нам, якщо ми побачимо гравців, які зроблять спектакль на полі, якщо ми побачимо гравців, якими ми захоплюватимемося – ми обов'язково це зробимо", – сказав Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.

На сьогодні Шахтар втратив шанси на євровесну, а в турнірній таблиці УПЛ "гірники" лідирують.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?