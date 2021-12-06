Представители Шахтера уже контактировали с Андре Кури – агентом 20-летнего Юри Альберто. Интернасьонал, в составе которого выступает и экс-капитан "горняков" Тайсон, готов отпустить центрфорварда за 15 млн евро, информирует Goal.

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Правда, у Шахтера есть мощный конкурент в АПЛ. Интерес к бразильцу приписывают и Арсеналу, который тоже якобы не прочь подписать Юри Альберто и уже общался с его представителем. Клуб хотел бы сохранить нападающего хотя бы до лета, но при получении денежного предложения готов рассмотреть вариант с трансфером в январе.

Контракт форварда с Интернасьоналем рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Альберто забил 18 голов в 53 матчах.

Напомним, Шахтер из-за травмы надолго потерял Лассину Траоре, являвшегося основным центрфорвардом команды на старте сезона. Правда, на днях в общую группу вернулся 34-летний Жуниор Мораес.

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