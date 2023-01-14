Шахтар продовжує цікавитись вінгером Палмейраса Кевіном, повідомляє Mercado Do Futebol з посиланням на журналіста Андре Ернана.

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Раніше "гірники" вже намагались підписати 20-річного футболіста, однак їхня пропозиція у розмірі 4 мільйонів євро не задовольнила "зелено-білих". За повідомленням журналіста, донеччани готують новий пакет, який складатиметься з 5 млн євро і бонусів.

Нагадаємо, Кевін перебуває у системі Палмейраса з січня 2020 року. Виступає у команді U-20, хоча вже встиг дебютувати за основу (1 гол у 2 матчах). Його контракт з клубом із Сан-Паулу чинний до 30 червня 2026 року.

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