Трансферна сага з переходом Михайла Мудрика в Арсенал отримала нову частину – "каноніри" наблизились до підписання вінгера.

Якщо вірити твіттеру журналіста-інсайдера Ніколо Скіри, лондонський Арсенал та донецький Шахтар все ж таки зуміли домовитися про трансфер Михайла Мудрика. Контракт розрахований на 5 років із щосезонним окладом у 5,5 млн євро.

Редактор "Футбол 24" Тарас Котів пояснив чому сподіватися на перехід українського півзахисника у це міжсезоння не варто.