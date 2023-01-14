Шахтар та Арсенал протягом найближчих годин проведуть ще один етап переговорів щодо переходу Михайла Мудрика у лондонський клуб, повідомляє Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальні мережі Твіттер.

Мудрик за крок від переходу в Арсенал – Шахтар майже витиснув з лондонців бажані 100 млн євро

Нагадаємо, остання пропозиція "канонірів" становила 70 мільйонів євро плюс 25 млн додаткових виплат. Саме структура бонусів і стане предметом перемовин – "гірники" наполягають, аби вони були досяжні. Раніше повідомлялось, що у договір можуть бути включені виплати за перемогу в АПЛ, Лізі чемпіонів або отримання українцем "Золотого м’яча" або ж простіші пункти – кількість проведених матчів чи результативних дій. Арсенал та Мудрик хочуть якнайшвидше закрити угоду – особисті умови контракту вже узгоджені.

Масла в вогонь підлив і англомовний акаунт Шахтаря у Твітері, заінтригувавши всіх повідомленням: "Сьогодні ми приготували для вас новини" (на українській сторінці нічого подібного не публікувалось).

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

Мудрик в Арсенал: продадуть чи не продадуть взимку?

We prepared some news for you today #Shakhtar — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023