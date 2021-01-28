Аталанта, яка нещодавно попрощалась з Алехандро Гомесом, продавши норовливого екс-хавбека Металіста в Севілью, розраховує до закриття січневого трансферного вікна домовитися про перехід півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка.

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Як відомо, бергамаски вже погодили умови особистого контракту з 24-річним українцем і той може влітку приєднатися до представника Серії А на правах вільного агента. Однак, італійці прагнуть підписати Коваленка вже найближчим часом.

За повідомленням видання Tuttomercatoweb, представники Аталанти вже контактували з "гірниками" щодо січневого переходу Коваленка, й отримали принципову згоду донеччан. Сторонам залишилось лише узгодити суму відступних. Зазначається, що клуби можуть торгуватися практично до останніх хвилин завершення трансферного вікна.

Нагадаємо, чинний контракт Коваленка із Шахтарем завершується влітку. У поточному сезоні він провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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