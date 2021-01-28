Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко близький до відходу з донецького клубу вже в зимове трансферне вікно.

Аталанта намагається домовитись із Шахтарем щодо переходу Коваленка до кінця січня.

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За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, клуб готовий вести переговори до останньої хвилини трансферного вікна. Додається, що керівництво Аталанти бачить у Коваленку креативного гравця, який додасть якості у півзахисті.

Нагадаємо, чинний контракт 24-річного півзахисника із Шахтарем завершується влітку. У нинішньому сезоні УПЛ Коваленко провів 8 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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