Аталанта планує підписати Коваленка до кінця січня, – Ді Марціо
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко близький до відходу з донецького клубу вже в зимове трансферне вікно.
Аталанта намагається домовитись із Шахтарем щодо переходу Коваленка до кінця січня.
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За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, клуб готовий вести переговори до останньої хвилини трансферного вікна. Додається, що керівництво Аталанти бачить у Коваленку креативного гравця, який додасть якості у півзахисті.
Нагадаємо, чинний контракт 24-річного півзахисника із Шахтарем завершується влітку. У нинішньому сезоні УПЛ Коваленко провів 8 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
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