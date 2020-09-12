Донецький Шахтар може перехопити у англійського Вест Бромвіча хорватського вінгера Бенфіки Філіпа Кровіновіча, повідомляє видання Eurocalciomercato.

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25-річний півзахисник минулий сезон провів у складі англійської команди на правах оренди. Боси "дроздів" залишились задоволені виступами хорвата і прагнуть продовжити оренду. Бенфіка готова піти на таку угоду лише за умови зобов'язання викупити гравця. Проте новачок англійської Прем'єр-ліги, якого очолює співвітчизник Філіпа Славен Біліч, зможе дозволити собі повноцінний трансфер лише за умови вдалого виступу у чемпіонаті.

Конкурентами Вест Бромвіча у боротьбі за Кровіновіча є грецький ПАОК та донецький Шахтар, які вже готові викупити гравця. Обидві команди виступатимуть у Лізі чемпіонів і це може стати стимулом для хорвата прийняти пропозицію якогось з клубів.

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