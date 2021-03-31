Похоже, прощание Тайсона с "горняками" может состояться раньше, чем ожидалось. Шахтер и Интернасьонал прорабатывают неожиданный вариант.

Донецкий клуб и Интернасьонал прогрессируют в переговорах. Уже в ближайшие дни "горняки" могут досрочно прекратить сотрудничество с Тайсоном и отпустить его на родину, сообщает журналист Тайгор Янке в своем Twitter.

"Эмоции берут верх над здравым смыслом": Степаненко дал совет Шахтеру относительно скандала с Тайсоном

Правда, по информации источника, Шахтер это сделает не просто так. Менеджмент "оранжево-черных" планирует взамен до конца недели сделать официальный запрос о трансфере 17-летнего защитника Винисиуса Тобиаса, на которого украинцы уже давно охотятся.

Ранее Интернасьонал был готов отпустить свою жемчужину не менее чем за 10 млн евро. Если Шахтер все же попрощается с Тайсоном, то придется идти на серьезные уступки. Также "колорадос" хотят получить проценты от будущей продажи футболиста.

Напомним, Тайсон выступает за "горняков" с 2013 года, а его контракт заканчивается летом. В текущем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Недавно звезду перевели в дубль из-за отказа выходить на замену.

У Шахтарі він бунтував задовго до Тайсона: призовий кросворд від головного редактора