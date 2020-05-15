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"Шахтар допоміг мені потрапити на ЧС-2018", – Фред розсипався у компліментах донецькому клубу

20:03 219 Читать на русском
"Шахтар допоміг мені потрапити на ЧС-2018", – Фред розсипався у компліментах донецькому клубу
Фред / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред пригадав сезон 2017/18.

"Мене викликали у збірну Бразилії на чемпіонат світу-2018 не просто так. Багато хто критикував мене, говорили, що не треба було мене брати. Але я демонстрував хороший футбол і заслужив цю поїздку.

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Я був у Шахтарі – клубі, який є вітриною. Звичайно, це не так вже й багато, але я чудово виступив e Лізі чемпіонів. У підсумку був викликаний на ЧС. Я міг допомогти тій команді", – цитує Фреда DeFato.

Нагадаємо, 27-річний бразилець перебрався з Шахтаря в Манчестер за 59 млн євро.

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Теги
Шахтар Шахтар ЧС 2018 Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бразилія Бразилія
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