toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

"Шахтер помог мне попасть на ЧМ-2018", – Фред рассыпался в комплиментах донецкому клубу

20:03 47 Читати українською
"Шахтер помог мне попасть на ЧМ-2018", – Фред рассыпался в комплиментах донецкому клубу
Фред / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред вспомнил сезон 2017/18.

"Меня вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2018 не просто так. Многие критиковали меня, говорили, что не надо было меня брать. Но я демонстрировал хороший футбол и заслужил эту поездку.

Фред признался, что легенда Манчестер Юнайтед спас его карьеру в АПЛ

Я был в Шахтере – клубе, который является витриной. Конечно, это не так уж и много, но я прекрасно выступил в Лиге чемпионов. В итоге был вызван на ЧМ. Я мог помочь той команде", – цитирует Фреда DeFato.

Напомним, 27-летний бразилец перебрался из Шахтера в Манчестер за 59 млн евро.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Главные новости футбола 14 мая: УПЛ возобновится весной, экс-тренер Динамо потерял работу, спрос на звезду Александрии
07:00
970
Теги
ЧМ 2018 Фред Фред Шахтер Шахтер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бразилия Бразилия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ
    Бельгія — 17:49335 Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ
19
час
:
13
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук