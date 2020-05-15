"Шахтер помог мне попасть на ЧМ-2018", – Фред рассыпался в комплиментах донецкому клубу

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред вспомнил сезон 2017/18.

"Меня вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2018 не просто так. Многие критиковали меня, говорили, что не надо было меня брать. Но я демонстрировал хороший футбол и заслужил эту поездку.

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Я был в Шахтере – клубе, который является витриной. Конечно, это не так уж и много, но я прекрасно выступил в Лиге чемпионов. В итоге был вызван на ЧМ. Я мог помочь той команде", – цитирует Фреда DeFato.

Напомним, 27-летний бразилец перебрался из Шахтера в Манчестер за 59 млн евро.

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