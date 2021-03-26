Рулевой Сассуоло Роберто Де Дзерби пополнил шорт-лист донецкого клуба, сообщает Meta-ratings.

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Ранее в Шахтер сватали Массимилиано Аллегри, однако "горняки" могут пригласить и более молодого тренера. Переговоры с одним из кандидатов еще не начались, поскольку действующее соглашение Луиша Каштру рассчитано до конца сезона. Не исключено, что его продолжат летом.

Добавим, что Де Дзерби создал одну из самых ярких команд Серии А. Сассуоло второй сезон подряд держится на восьмой строчке, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее 41-летний специалист работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио.

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