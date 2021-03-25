"У Пятова був якийсь конфлікт з головним тренером Шахтаря. Навіть не конфлікт: Пятов на теорії безпосередньо поставив запитання Каштру – це було в кінці літа – мовляв, щось не так, ми не так робимо, граємо, чому ми не аналізуємо.

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Після цього Пятова потроху почали зливати. Він втратив своє місце у клубі, почали робити ставку на Трубіна.

Зараз Андрій не продовжив контракт з Шахтарем, хоча йому пропонували. Швидше за все, він гратиме в іншому місці, тому що у нього закінчується контракт влітку. Окрім того, "гірники" дуже стежать за Різником – ведуться переговори на рівні керівництва", – сказав журналіст Роман Бебех у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Пятов втратив місце в основі Шахтаря – наставник "гірників" більше довіряє молодому Трубіну. У поточному сезоні Андрій зіграв у "помаранчево-чорній" футболці лише 7 матчів у всіх турнірах (чотири в УПЛ і по одному – у Лізі чемпіонів, Кубку і Суперкубку України). Його контракт з донеччанами спливає 30 червня 2021 року.

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