Шахтар прийме Динамо 17 квітня на НСК Олімпійський в 22-му турі УПЛ. Який прогноз букмекерів на матч Шахтар – Динамо, підкаже "Футбол 24".

Чи не останній шанс "гірників" нав'язати киянам боротьбу за чемпіонство. У свою чергу, Динамо спробує взяти реванш за розгромну поразку у Класичному в першому колі (0:3). Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартує 17 квітня о 19:30 на НСК Олімпійський. Поєдинок відбудеться без уболівальників, адже київська влада продовжила посилений карантин до 30 квітня через несприятливу епідеміологічну ситуацію у столиці України.

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Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці William Hill віддають перевагу "гірникам". Коефіцієнт на перемогу підопічних Луїша Каштру складає 2.05, тоді як потенційний тріумф динамівців оцінюється у 3.50. На нічию пропонують поставити за 3.40. Тотал більше 2.5 оцінили у 2.00, а от на тотал менше 2.5 можна поставити за 1.73. Відповідно, букмекер не очікує гольової феєрії у Класичному.

BWin оперує приблизно такими ж цифрами. Звитяга Шахтаря оцінюється в 1.95, вікторія "біло-синіх" – у 3.50. Коефіцієнт нічийного результату – 3.30. Цікаво, що найвірогіднішим підсумком дуелі вважають нічию 1:1. Коефіцієнт на такий результат Класичного складає 7.00. Майже у стільки ж оцінюють перемогу Шахтаря з рахунком 1:0 – коефіцієнт 7.25.

Нагадаємо, Динамо впевнено лідирує в чемпіонаті України. Команда Мірчі Луческу за 5 турів до завершення Прем'єр-ліги випереджає Шахтар на 7 очок. До слова, киянам через дискваліфікацію не допоможе капітан Сергій Сидорчук, натомість за "помаранчево-чорних" не зіграють Коноплянка та Ісмаїлі.

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