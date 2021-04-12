Матч 22 туру УПЛ між Шахтарем і Динамо буде оточений низкою новаторських рішень.

Перед власне футбольним матчем відбудеться "кібер-Класичне", повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар – Динамо: "гірники" вперше в історії покажуть Класичне за межами України – відома ціна питання

Це буде перше в історії протистояння Шахтаря і Динамо з кіберспортивної дисципліни FIFA 21. Донеччан представить Олексій "Forlan FS" Мерсер, а біло-сині кольори захищатиме Віталій "Labotryas" Муха. Учасники проведуть серію матчів до двох перемог, граючи за кіберфутбольні аналоги Шахтаря й Динамо.

Кіберспортивне протистояння відбудеться 17 квітня о 14:00, тобто за п'ять з половиною годин до баталій реальних команд.

Шахтар розгромив ослаблений Маріуполь – Мораєс знову оформив дубль, арбітр вигадав пенальті