Едва ли не последний шанс "горняков" навязать киевлянам борьбу за чемпионство. В свою очередь, Динамо попытается взять реванш за разгромное поражение в Классическом в первом круге (0:3). Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24" стартует 17 апреля в 19:30 на НСК Олимпийский. Поединок пройдет без болельщиков, ведь киевские власти продлили усиленный карантин до 30 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в столице Украины.

Шахтер – Динамо: перед Классическим состоится уникальный эксперимент, которого еще не было в УПЛ

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты William Hill отдают предпочтение "горнякам". Коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру составляет 2.05, тогда как потенциальный триумф динамовцев оценивается в 3.50. На ничью предлагают поставить за 3.40. Тотал больше 2.5 оценили в 2.00, а вот на тотал меньше 2.5 можно поставить за 1.73. Соответственно, букмекер не ждет голевой феерии в Классическом.

BWin оперирует примерно такими же цифрами. Победа Шахтера оценивается в 1.95, виктория "бело-синих" – в 3.50. Коэффициент ничейного результата – 3.30. Интересно, что наиболее вероятным итогом дуэли считают ничью 1:1. Коэффициент на такой результат Классического составляет 7.00. Почти во столько же оценивают победу Шахтера со счетом 1:0 – коэффициент 7.25.

Напомним, Динамо уверенно лидирует в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу за 5 туров до завершения Премьер-лиги опережает Шахтер на 7 очков. К слову, киевлянам из-за дисквалификации не поможет капитан Сергей Сидорчук, а за "оранжево-черных" не сыграют Коноплянка и Исмаили.

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