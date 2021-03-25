Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про враження від гри Шахтаря та розповів про дружбу з легендою клубу Даріо Срною.

"Шахтар демонструє фантастичний прогрес. Я спостерігав за клубом у фінальній частині Ліги Європи минулого сезону – деякі матчі були просто чудовими. У вас відмінна команда, наскільки я чув, чудовий президент і гарний директор з футболу Даріо Срна. Мені подобається Шахтар.

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Сподіваюсь, що команда максимально успішно виступатиме і в майбутньому. Клуб добре розвивається, надто враховуючи те, що досі не має змоги грати вдома. Значно важче постійно пересуватися, щоб проводити як домашні, так і виїзні матчі, й при цьому грати добре.

Даріо все ще міг би грати – досі у формі. Він чудовий футболіст і водночас відмінно справляється з нинішньою роботою директора з футболу. Я дуже поважаю Даріо. Він відмінний директор з футболу та мій друг", – поділився Чеферін у інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

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