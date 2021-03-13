Хорватія та Словенія провели матч легенд своїх футбольних збірних на підтримку постраждалих від землетрусу в Хорватії.

Ініціаторами проведення зустрічі стали президент УЄФА Александер Чеферін та президент Хорватської футбольної спілки, член Виконкому УЄФА Давор Шукер, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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На пропозицію відгукнулась чимало легенд обох країн. Збірна Хорватії була представлена аж трьома гравцями, які раніше виступали в Україні: Даріо Срна та Стіпе Плетікоса у складі Шахтаря і Ніко Кранчар – за Динамо. Серед словенців компанію президенту УЄФА склав і пам'ятний для українських вболівальників Міленко Ачімовіч, який забив збірній України у плей-офф Євро-2000 з центра поля та поховав надії на участь у турнірі.

Хорвати вийшли вперед завдяки безпосередній участі Срни, який прорвався правим флангом до штрафного та заробив пенальті, який реалізував Шукер. Словенці спочатку відповіли голом Новаковіча, а потім він же асистував Ачімовічу, який і встановив остаточний рахунок.

Зазначимо, що раніше Шахтар надіслав фінансову допомогу в розмірі 70 тисяч євро для подолання наслідків землетрусу.

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