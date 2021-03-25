"Шахтер демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы прошлого сезона – некоторые матчи были просто замечательными. У вас отличная команда, насколько я слышал, замечательный президент и хороший директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится Шахтер.

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Надеюсь, что команда очень успешно будет выступать и в будущем. Клуб хорошо развивается, особенно учитывая то, что до сих пор не имеет возможности играть дома. Значительно труднее постоянно передвигаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо.

Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он отличный футболист и одновременно отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг", – поделился Чеферин в интервью официальному сайту Шахтера.

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