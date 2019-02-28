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Шахтер будет продавать билеты на выездные матчи по паспортам

20:00 57 Читати українською
Шахтер будет продавать билеты на выездные матчи по паспортам
Шахтер ввел новые правила покупки билетов на выездные матчи / ФК Шахтер

"Горняки" ввели новую систему покупки билетов на выездные матчи команды.

Отныне, чтобы купить билет на гостевой сектор выездного матча Шахтера, надо предоставить документ, который идентифицирует личность (паспорт, загранпаспорт или водительское удостоверение). Причина такого шага – предотвращение проявлений расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости.

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"Мы намерены бороться с пренебрежительным отношением отдельных болельщиков к другим зрителям, которые пришли на матч поддержать команду и получить заряд положительных эмоций", – говорится на сайте "горняков".

Новые правила покупки выездных билетов Шахтера действуют с игры 20-го тура УПЛ Черноморец – Шахтер.

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