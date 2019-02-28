Шахтар оголосив про підписання Тете

Іспанія — 17:00 563
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Реал – Барселона: Варан показав моторошну "гольову" травму, каталонці оспівали... Роналду, або Такого не було 93 рокиІспанія — 14:59 3311
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Смалійчук розповів, чи міг Швед перейти в ДинамоУкраїна — 14:36 2006
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Роджерс отримає божевільну суму на трансфери в Лестері – відома перша ціль наставника, – ЗМІАнглія — 12:38 2671
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Від диктатора Франко – до міністра Берлусконі: топ-5 клубів, які сміються над фразою "футбол поза політикою"Овертайм — 12:00 3369