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Шахтар оголосив про підписання Тете

15:16 5763 Читать на русском
Шахтар оголосив про підписання Тете
Тете / Фото: ФК Шахтар

Бразильський вінгер Тете вже прибув до України та підписав контракт з донецьким Шахтарем.

Бразильський футболіст Тете став гравцем Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар заплатить за Тете втричі більше, ніж за Дугласа Косту, – агент

Угода з вихованцем Греміо розрахована на 5 років.

За даними порталу Transfermarkt, "гірники" заплатили за 19-річного футболіста 10 млн євро.

Зазначимо, що Тете не зіграв жодного матчу за основну команду Греміо.

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