25-річний лівий оборонець Андерлехта близький до переходу в Шахтар, стверджує журналіст Ігор Циганик. Богдан вже перебуває в таборі "гірників" у Нідерландах.

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Очікується, що незабаром Михайліченко пройде медичне обстеження, після чого заплановане підписання контракту. Буде це оренда чи повноцінний викуп гравця – поки достеменно невідомо.

Нагадаємо, Богдан є вихованцем Динамо, звідки перебрався у Зорю в 2018-му. Андерлехт викупив захисника у 2020 році. Загалом він награв за бельгійців 51 матч, 24 з яких – минулого сезону.

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