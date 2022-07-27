Шахтер близок к сенсационному подписанию Михайличенко
Донецкий клуб может оформить неожиданный трансфер воспитанника Динамо Богдана Михайличенко.
25-летний левый защитник Андерлехта близок к переходу в Шахтер, утверждает журналист Игорь Цыганык. Богдан уже находится в лагере "горняков" в Нидерландах.
"Пусть война поскорее закончится": Соломон эмоционально попрощался с Шахтером
Ожидается, что скоро Михайличенко пройдет медицинское обследование, после чего запланировано подписание контракта. Будет это аренда или полноценный выкуп игрока – пока неизвестно.
Напомним, Богдан является воспитанником Динамо, откуда перебрался в Зорю в 2018-м. Андерлехт выкупил защитника в 2020 году. В общей сложности он наиграл за бельгийцев 51 матч, 24 из которых – в прошлом сезоне.
Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі