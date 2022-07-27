"Нехай війна якомога швидше закінчиться": Соломон емоційно попрощався з Шахтарем
08:15 - Читать на русском
Вже колишній півзахисник "гірників" Манор Соломон подякував донеччанам за 3,5 роки співпраці.
"Хлопці, бажаю вам всього найкращого у новому сезоні.
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Нехай ця війна якомога швидше закінчиться, а ви повернетеся до звичного життя. Бережіть себе. Дякую вам за все", – написав Соломон на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, напередодні Манор офіційно став гравцем Фулхема, підписавши з "котеджерами" контракт до 30 червня 2023 року.
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