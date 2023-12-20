Шахтар змушують переплачувати за гравця з 11 матчами в дорослому футболі – 10+4 млн виявилося замало
Повернення на бразильський ринок призвело до серйозних трансферних витрат Шахтаря.
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Шахтар запропонував 10+4 млн євро, але бразильський клуб відмовився. Керівництво "вердао" хоче виручити щонайменше 15 млн євро, маючи 70% прав на гравця. Transfermarkt оцінює Кевіна значно дешевше – 4 млн.
Додамо, що талант Палмейраса провів лишень 11 матчів та забив один гол на дорослому рівні. Статистика за молодіжну команду "вердао" – 15+6 у 42 поєдинках.
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