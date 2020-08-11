Шахтар – Базель: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Матч 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА Шахтар – Базель розпочнеться о 22:00 за київським часом і пройде на стадіоні Фелтінс Арена у Гельзенкірхені. Переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі турніру з Інтером.
Шахтар – Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги Європи
Телетрансляцію зустрічі проведе канал "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24".
Стартові склади
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Антоніо – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс
Запасні: Трубін, Дентіньо, Коноплянка, Тете, Соломон, Коваленко, Майкон, Сіпріано, Вітао, Болбат, Піхальонок, Фернандо
Базель: Ніколіч – Відмер, Альдеретте, ван дер Верфф, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал
Запасні: Пукай, де Моль, ван Вольфсвінкель, Ріверос, Рамірес, Буньяку, Віші, Маршан, Лурвінк, Туші, Ісуфі, Адемі
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