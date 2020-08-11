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Шахтар – Базель: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

20:50 - Читать на русском
Шахтар – Базель: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
Шахтар – Базель: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Шахтар в рамках чвертьфіналу Ліги Європи зустрінеться з Базелем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА Шахтар – Базель розпочнеться о 22:00 за київським часом і пройде на стадіоні Фелтінс Арена у Гельзенкірхені. Переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі турніру з Інтером.

Шахтар – Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

Телетрансляцію зустрічі проведе канал "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24".

Стартові склади

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Антоніо – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Запасні: Трубін, Дентіньо, Коноплянка, Тете, Соломон, Коваленко, Майкон, Сіпріано, Вітао, Болбат, Піхальонок, Фернандо

Базель: Ніколіч – Відмер, Альдеретте, ван дер Верфф, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал

Запасні: Пукай, де Моль, ван Вольфсвінкель, Ріверос, Рамірес, Буньяку, Віші, Маршан, Лурвінк, Туші, Ісуфі, Адемі

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