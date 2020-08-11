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Шахтер – Базель: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы

20:50 - Читати українською
Шахтер – Базель: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы
Шахтер – Базель: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы

Шахтер в рамках четвертьфинала Лиги Европы встретится с Базелем. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Шахтер – Базель начнется в 22:00 по киевскому времени и пройдет на стадионе Фелтинс Арена в Гельзенкирхене. Победитель этой пары в полуфинале турнира встретится с Интером.

Шахтер – Базель: анонс матча 1/4 финала Лиги Европы

Телетрансляцию встречи проведёт канал "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24".

Стартовые составы

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

Запасные: Трубин, Дентиньо, Коноплянка, Тете, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Витао, Болбат, Пихалёнок, Фернандо

Базель: Николич – Видмер, ван дер Верфф, Альдеретте, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал

Запасные: Пукай, де Моль, ван Вольфсвинкель, Риверос, Рамирес, Буньяку, Виши, Маршан, Лурвинк, Туши, Исуфи, Адеми

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