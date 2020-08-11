Шахтар – Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

Шахтар після перемоги над Вольфсбургом несподівано коронували на перемогу в Лізі Європи або хоча б на фінал, ніби й немає ніякого міцного Базеля в чвертьфіналі та топового Інтера далі по сітці. В цьому переконані не тільки українські журналісти, а і деякі футболісти швейцарського клубу – зокрема, старший брат Граніта Джаки. Щоправда, нападник Фабіан Фрай заявив, що Базель зробить з Шахтарем те, що зробив з Айнтрахтом. Втім, букмекери також на стороні "гірників" – як і статистична компанія Gracenote.

Шахтар – Базель: прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Manchester United, Shakhtar Donetsk, Sevilla FC and Bayer 04 Leverkusen are most likely to reach the Europa League semi-finals. FC København were the surprise in the round of last 16 (16%), can they pull it off again with the same odds? #UEL pic.twitter.com/GUo3TIZYQl — Euro Club Index (@EuroClubIndex) August 10, 2020

Шахтар – Базель: де дивитися матч Ліги Європи 2019/20

Матч пройде на Фелтінс Арені в Гельзенкірхені, де грає "німецький Шахтар" (Шальке) і де донеччани вже влаштовували розгром. Остання зустріч проти Базеля для Шахтаря також була пам'ятною – українці знищили швейцарців з рахунком 5:0, та і загалом виграли 7 з 11 матчів проти тамтешніх клубів. З іншого боку, "помаранчево-чорні" вилітали від Янг Бойз, а протягом всієї історії протистоянь сировари-шоколадники регулярно вибивали нас з турнірів – згадуємо Тун, Беллінцону, той же Базель з Дніпром та ЯБ з Динамо. Словом, недооцінювати сьогоднішнього суперника не можна.

Сильні й слабкі сторони Базеля

Тим паче, що в поточному розіграші Ліги Європи підопічні Марселя Коллера запалюють: вони виграли 8 з 10 матчів із загальним рахунком 20:4, зіграли без поразок у десяти домашках і стали першою командою в історії турніру, яка виграла 5 поспіль матчів, не пропустивши жодного гола! З плюсів у цього колективу можна відзначити доволі збалансований і досвідчений склад із великою кількістю забивних футболістів – у форвардів Кабрала та Адемі в чемпіонаті та єврокубках по 16 та 13 голів відповідно, опорники Фрай і Кампо забили 15 та 8, у атакувального хава Штокера 7 м'ячів. Швейцарці небезпечні на стандартах, а позаду, як вже можна було побачити, в них повний порядок.

Мінуси у Базеля доволі серйозні. По-перше, це далека від ідеальної атмосфера в роздягальні, конфлікти з тренером, завеликий вплив окремих футболістів на команду та неминучий відхід Марселя Коллера по завершенні сезону. По-друге, команда грандіозно провалила чемпіонат, побивши кілька антирекордів 20-річної давнини. По-третє, головного тренера швейцарців важко назвати гігантом думки – він ніколи не працював у клубах такого масштабу й продовжує грати у жорсткій схемі 4-2-3-1, яку навіть середняки УПЛ вже розлюбили. У футболі Базеля немає якоїсь родзинки, за що Коллера нещадно критикують у ЗМІ. Щоправда, Шахтар теж тримається цієї формації, але в тактичному плані Базель виглядає менш гнучким.

Сильні й слабкі сторони Шахтаря

Важко ось так просто сказати, що Шахтар вище класом – українські та швейцарські топи завжди йшли десь поруч, хоча наше роздуте его ніколи не вважало альпійців за гідних суперників. Хай там як, перевага у загальному рівні дійсно за "гірниками" – їхній склад втричі дорожчий, вони регулярно виступають в Лізі чемпіонів, на рівних грають проти Аталанти з Манчестер Сіті, впевнено б'ють Вольфсбург і Бенфіку, тощо. У Базеля суперники в Лізі Європи були значно простішими.

З Вольфсбургом сподобалася функціональна готовність підопічних Луїша Каштру – Шахтар бігав багато, швидко, постійно був першим на м'ячі. В ігровому ж аспекті дуже сильно виділявся центр поля з Аланом Патріком та Маркосом Антоніо, який просто розірвав "вовків" грамотними переміщеннями та своєчасними передачами, на двох створивши шість моментів. У шикарній формі перебуває Марлос, а Коноплянка дуже якісно вийшов на заміну. Навість Матвієнко на позиції лівого захисника зіграв добре, хоча початок зустрічі в нього не вийшов. Взагалі, донеччани виглядають гнучким колективом із хорошею взаємозамінністю виконавців та універсальністю ролей.

Мінусом залишається робота на стандартах суперника, вразливість при контратаках та необережність у власному штрафному. Навіть Маріуполь забив Шахтарю після подачі з кутового, не кажучи вже про Вольфсбург, Бенфіку, загребське та київське Динамо, Манчестер Сіті, Аталанту, Зорю, тощо – і з Вольфсбургом теж було кілька неприємних епізодів. Міг бути й пенальті після одного з контрвипадів, але все завершилось лише червоною карткою Хочолави. У ще одному епізоді Кривцова просто вибачили, хоча він стрибав у дуже необачний підкат. Все це тривожить перед Базелем, але поки що проблеми Шахтаря перекривалися його чеснотами.

Кадрова ситуація

У Шахтаря в лазареті залишаються Ісмаїлі та Малишев, а у Матвієнка протягом тижня виникли деякі проблеми – Микола тренувався індивідуально, тож його участь у матчі перебуває під сумнівом. Точно не вийде Хочолава, який отримав червону картку в попередньому матчі. Інтригою в складі залишається вигляд оборони, адже Матвієнко з Вольфсбургом грав лівого фулбека, а тепер міг би вийти в центрі – або ж Луїш Каштру довіриться Бондарю чи навіть Вітао.

У Базеля кадрові втрати широкі. В лазареті залишаються голкіпер Омлін, хавбеки Дзуффі та Жегрова, а участь бразильця Раміреса перебуває під великим сумнівом. Точно не зіграє основний захисник Кюмарт, який нарвався на дискваліфікацію.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Базель

Шахтар: Пятов – Додо, Матвієнко, Кривцов, Сіпріано – Степаненко, Антоніо – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Базель: Ніколіч – Відмер, ван дер Верфф, Альдеретте, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Шахтарю не можна недооцінювати Базель. Швейцарці завжди перебувають у статусі андердога, однак це ніколи не заважало їм виносити з єврокубків українців і не тільки – а Базель ще не так давно вибивав Дніпро й доходив до півфіналу Ліги Європи. Команда там неідеальна, але досвідчена, збита, з купою хороших виконавців. Особливо обережним потрібно бути на стандартах та при звичайних подачах – та і взагалі потрібно поменше фолити, адже Кабрал ще й класним ударом зі штрафного володіє. Враховуючи слабкощі "гірників" у цих аспектах, можна навіть прогнозувати гол у ворота Пятова.

Попри це, Шахтар залишається фаворитом протистояння – про це говорить і вартість складу, і досвід, і рівень спротиву обом командам протягом сезону. Зрештою, занадто багато людей і ресурсів говорять про перевагу донеччан, щоб це було неправдою. Дійсно, Базель не повинен бути для команди Луїша Каштру чимось новим і страшним – команд схожого стилю й рівня вистачає навіть в УПЛ, не кажучи вже про єврокубки. Бразильці Шахтаря завжди впевнено били такі колективи.

Легко не буде, але є сенс ставити на перемогу Шахтаря.

Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ