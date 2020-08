Шахтар – Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

Шахтар після перемоги над Вольфсбургом несподівано коронували на перемогу в Лізі Європи або хоча б на фінал, ніби й немає ніякого міцного Базеля в чвертьфіналі та топового Інтера далі по сітці. В цьому переконані не тільки українські журналісти, а і деякі футболісти швейцарського клубу – зокрема, старший брат Граніта Джаки. Щоправда, нападник Фабіан Фрай заявив, що Базель зробить з Шахтарем те, що зробив з Айнтрахтом. Втім, букмекери також на стороні "гірників" – як і статистична компанія Gracenote.

Шахтар – Базель: прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Manchester United, Shakhtar Donetsk, Sevilla FC and Bayer 04 Leverkusen are most likely to reach the Europa League semi-finals. FC København were the surprise in the round of last 16 (16%), can they pull it off again with the same odds? #UEL pic.twitter.com/GUo3TIZYQl